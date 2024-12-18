Çin ABD ile Diyalog ve İşbirliğine Açık

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BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki büyük ülkenin iyi geçinmesini sağlayacak şekilde diyaloğu sürdürmek, farklılıkları yönetmek, karşılıklı güveni arttırmak, kuşkuları gidermek ve işbirliğini genişletmek üzere ABD ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang salı günü 2024 yılındaki uluslararası durum ve Çin'in dış ilişkilerine yönelik düzenlenen sempozyumda konuşma yaptı.

Wang, Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin sadece iki ülke halkının refahını değil, aynı zamanda tüm dünyanın geleceğini ve kaderini ilgilendirdiğini vurguladı. Wang, Çin'in geçen yıl iki ülke lideri arasındaki diplomasinin rehberliğinde "San Francisco Vizyonu'nu" hayata geçirmeye odaklanarak ikili ilişkilerde genel istikrar sağlamaya çalıştığını belirtti.

Uyuşturucuyla mücadele, kolluk kuvvetleri, iklim değişikliği, bilim ve teknoloji, yapay zeka ve gençlik değişim programları gibi alanlardaki işbirliğine değinen Wang, bu alanlardaki ilerlemenin her iki ülkedeki çeşitli sektörler ve uluslararası toplum tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını söyledi. Wang, bu durumun Çin ve ABD'nin ele ele verdiği müddetçe büyük işler başarılabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını sıkı şekilde koruduklarını ve ABD'nin Çin'e yönelik yasadışı ve mantıksız baskılarına kararlılıkla karşı çıktıklarını belirten Wang, ABD'nin Taiwan'la ilgili meseleler gibi Çin'in iç işlerine yönelik ağır müdahaleleri karşısında Çin'in kesin ve güçlü karşılık vermesi, meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunması ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları koruması gerektiğini vurguladı.

Wang, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in son dönemde ABD liderleriyle yaptığı görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için kilit bir dönemde önemli stratejik rehberlik sağladığını, Taiwan sorunu, Çin'in yolu ve sistemi, demokrasi ve insan hakları ve Çin'in kalkınma hakkı olmak üzere aşılmaması gereken dört kırmızı çizgiyi açıkça ortaya koyduğunu hatırlattı.

Bakan bu çerçevede Xi'nin, Çin'in ABD'yle istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler kurma hedefinin, Çin-ABD ilişkilerinde dikkate alınması gerekli karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine olan bağlılığının, egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla koruma tutumunun ve Çin ve ABD halkları arasındaki geleneksel dostluğu ileriye taşıma arzusunun değişmediğini vurguladığını ifade etti.

Wang, söz konusu mesajların sadece Çin'in ABD'ye yönelik politikasına ilişkin yetkili ağızdan yapılan bir açıklama değil, aynı zamanda gelecekteki Çin-ABD ilişkileri için ciddi bir beklenti olduğunu söyledi.

Bakan, "Çin'in ABD'ye yönelik politikasının her zaman istikrar ve sürekliliğe sahip olması, büyük bir ülkenin stratejik kararlılığını ve geniş ufkunu yansıtmaktadır" dedi.