Çin-ABD İlişkilerinde İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, Çin'in eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda temelinde ABD ile işbirliği alanlarını sürekli genişletmeye ve sorunları azaltmaya hazır olduğunu, ayrıca ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesini destekleyeceğini söyledi.

He açıklamayı, Çin ve ABD arasında çarşamba günü Güney Kore'de gerçekleştirilen ekonomik ve ticari istişareler hakkındaki değerlendirmesinde yaptı.

Sözcü, iki ülke liderleri arasında varılan önemli ortak anlayış çerçevesinde ve karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri doğrultusunda, iki tarafın karşılıklı ilgi alanına giren ekonomik ve ticari konuları ele alarak, tatbiki işbirliğinin daha da genişletilmesi konusunda samimi, derinlemesine ve yapıcı görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.