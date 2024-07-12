Çin, ABD'li Savunma Şirketlerine Yaptırım Uyguladı - Son Dakika
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Çin, ABD'li Savunma Şirketlerine Yaptırım Uyguladı

Çin, ABD'nin yakın zamanda Tayvan'a yaptığı silah satışında aracılık ettikleri gerekçesiyle ABD'li 6 savunma şirketi ve bunların üst düzey yöneticilerine yaptırım uygulama kararı aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 'tek Çin' ilkesini ihlal ettiğini belirterek, yaptırım uygulanacak şirketlerin Çin'deki faaliyetlerinin durdurulacağını ve varlıklarının dondurulacağını açıkladı.

12.07.2024 18:53
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Çin, ABD'nin yakın zamanda Tayvan'a yaptığı silah satışında aracılık ettikleri gerekçesiyle ABD'li 6 savunma şirketi ve bunların üst düzey yöneticilerine yaptırım uygulama kararı aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin son dönemde Tayvan'a yaptığı silah satışında rol oynadıkları gerekçesiyle Çin'in ABD'li 6 savunma sanayi şirketi ve 5 üst düzey yöneticiye karşı önlem aldığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD, Tayvan'a yeni silah satışını duyurdu. Bu, 'tek Çin' ilkesi ve Çin-ABD diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki taahhütleri ihlal ediyor." ifadelerine yer verildi.

Yaptırım uygulanacak ABD'li 6 şirket ve 5 yöneticinin isminin sıralandığı açıklamada, bunların Çin'deki taşınır ve taşınmaz malları ile diğer varlıklarının dondurulacağı aktarıldı. Açıklamada, belirtilen tüm şirket ve bireylerin Çin'de herhangi bir faaliyet yürütemeyeceği, Çin'e girişlerinin de engelleneceği bildirildi. Kararın bugün yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'li Savunma Şirketlerine Yaptırım Uyguladı - Son Dakika

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