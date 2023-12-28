Çin, ABD\'nin 2024 Savunma Yasası\'ndaki olumsuz içerikleri reddediyor

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Sözcüsü Xu Dong, ABD'nin kısa süre önce onayladığı 2024 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda Çin'le ilgili olumsuz içeriklerden son derece rahatsızlık duyduklarını ve bu içerikleri kesinlikle reddettiklerini söyledi.

Xu, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yasadaki söz konusu hükümlerin Taiwan sorununu manipüle ettiğini, Çin'le stratejik rekabet yanlısı olduğunu, Çin'i bir tehdit olarak resmettiğini ve Çin'le kritik angajman alanlarında "riski azaltmayı" teşvik ettiğini belirtti.

Sözcü, ilgili hükümlerin Çin'in iç işlerine ciddi şekilde müdahale ettiğini, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını ağır şekilde baltaladığını ve iki ülke devlet başkanlarının San Francisco'daki toplantıda vardıkları uzlaşıyı ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

Sözcü, Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının tam merkezinde yer aldığını, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelini oluşturduğunu ve ikili ilişkilerde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olduğunu hatırlattı.

Sözcü, ABD'nin Çin'le ABD arasındaki üç ortak bildiride Taiwan sorunu hakkında birtakım net taahhütlerde bulunduğunu hatırlattı.

"Çin eninde sonunda yeniden birleşmeyi gerçekleştirecektir ve bu kaçınılmazdır" diyen Xu, Taiwan'ı kullanmaya yönelik her türlü hamlenin başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti.

Çin'in barışçıl kalkınma yoluna bağlılığını her zaman sürdürdüğünü vurgulayan sözcü, ABD'nin onayladığı yasadaki söz konusu hükümlerin gerçekleri göz ardı ettiğini, "bağları koparmayı" savunduğunu, ekonomik, teknolojik ve kültürel meseleleri kasıtlı olarak siyasallaştırdığını ve Çin ile ABD arasındaki normal etkileşim ve işbirliğini engellemeye kalkıştığını söyledi.

Xu, "Bunlar istenmeyen, adil olmayan ve iki tarafın da çıkarlarına aykırı eylemlerdir" dedi.

Xu, Çin'le ABD arasındaki karşılıklı çabaların doğrultusunun karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği olduğunu belirtti.

Sözcü, ABD tarafının Çin'in egemenlik ve temel çıkarlarını ilgilendiren konularda sorumsuz eylemlerde bulunmaktan kaçınarak, iki devlet başkanının San Francisco'daki toplantıda ulaştığı önemli uzlaşıları tatbiki eylemlerle uygulamaya koymak üzere Çin tarafıyla çalışması gerektiğini kaydetti.