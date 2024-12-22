Çin, ABD'nin Askeri Raporunu Eleştirdi

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BEİJİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı'nın Çin'in askeri ve güvenlik alanlarındaki gelişmelere ilişkin son raporunu sert dille eleştirdi.

Bakanlık Sözcüsü Zhang Xiaogang'un cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre raporda Çin'in savunma politikaları yanlış yorumlandı, Çin'in askeri kapasite gelişimi hakkında spekülasyon yapıldı, Çin'in iç işlerine alenen müdahale edildi, Çin ordusu aşırı derecede karalandı ve sözde Çin askeri tehdidi söylemi abartıldı.

Zhang, rapordaki tüm bu ifadeleri kınadıklarını ve kesin şekilde karşı çıktıklarını söyledi.

Çin'in barışçıl kalkınma yolu ile doğası gereği savunmaya dayalı ulusal savunma politikasını benimsediğine işaret eden sözcü, ABD'nin askeri gücünü kullanıp diğer ülkelerde rejim değişiklikleri dayatarak "renkli devrimleri" kışkırttığını, son derece ciddi sivil kayıp ile maddi hasara neden olduğunu ve ciddi insani felaketlere yol açtığını ifade etti.

Zhang, "Savaş bağımlısı ABD, uluslararası düzenin en büyük yıkıcısı ve küresel güvenliğe yönelik en büyük tehdit haline geldi" dedi.