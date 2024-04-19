Çin, ABD'nin Çelik ve Alüminyum Ürünlerine Getirdiği Yeni Tedbirlere Karşı Çıkıyor

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Çin'in çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği yeni kısıtlayıcı tedbirlere kesinlikle karşı olduklarını belirtti.
Sözcü, Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu ürünlere yönelik gümrük tarifelerini üç kat artırabilecek yeni tedbirlerin tipik tek taraflı ve korumacı eylemler olduğunu ve ABD'nin Çin'e yönelik suçlamalarının temelsiz olduğunu kaydetti.
Açıklamada, uluslararası ekonomi ve ticaret düzeni ve kurallarını göz ardı eden, ekonomik ve ticari konuları siyasallaştıran, sözde 301. Madde tarife gözden geçirme prosedürünü kötüye kullanan ve açık şekilde Çin ürünlerine yönelik keyfi tarife düzenlemeleri talep eden ABD'nin yanlış yolda ilerlediği vurgulandı.
Açıklamada, bu hamlenin ABD'nin yerli sanayisinin karşı karşıya olduğu sorunları çözmeye yardım etmeyeceği ve ABD'nin Çin yapımı ürünlere kısıtlama getirmeleri yönünde diğer ülkelere yaptığı baskının ise küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını daha da baltalayacağı ifade edildi.
ABD'yi kendi sorunlarıyla yüzleşmeye, Çin yapımı ürünler üzerindeki tarifeleri artırmaktan vazgeçmeye ve Çin'e yönelik ek tarifeleri derhal iptal etmeye davet eden bakanlık, Çin'in kendi hak ve çıkarlarını savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağını belirtti.
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