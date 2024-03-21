Çin, ABD'nin Çin-Hindistan sınır meselesine müdahalesini kınadı

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BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Çin ile Hindistan arasındaki sınır meselesine müdahale etmesini esefle kınadıklarını ve buna şiddetle karşı olduklarını söyledi.

Lin, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Çin'e ait Zangnan bölgesini sözde "Arunaçal Pradeş" adıyla Hindistan toprağı olarak tanıdıklarını ifade etmesi üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Perşembe günkü olağan basın toplantısında, "Çin-Hindistan sınırı hiçbir zaman net şekilde belirlenmedi" diyen Lin, Zangnan bölgesinin Çin toprağı olduğunun yadsınamaz bir gerçek olduğunu vurguladı.

Lin, Çin-Hindistan sınır meselesinin iki ülke arasındaki bir mevzu olduğunu ve ABD tarafını hiçbir şekilde ilgilendirmediğini vurguladı.

Lin, "ABD'nin kendi bencil jeopolitik çıkarlarına hizmet etmek üzere diğer ülkelerin çatışmalarını körükleyip bunlardan istifade etmek adına hiçbir çabadan kaçınmadığı herkesçe bilinen bir gerçektir" dedi.