Çin, ABD'nin 'Çin tehdidi' raporuna tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, ABD'nin 'Çin tehdidi' raporuna tepki gösterdi

17.07.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli vakfın raporunu asılsız ve kötü niyetli buldu.

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD merkezli Ulusal Demokrasi Vakfı'nın, Çin'in yabancı ülkelerle etkileşimlerini ve uluslararası işbirliğini karalayan, asılsız "Çin tehdidi" söylemini yayan sözde raporuna kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Lin, perşembe günkü olağan basın toplantısında, vakfın "Sınırları Zorlamak: Yeni Dokunulmazlık Döneminde Çin ve Rusya'nın Geniş Ölçekli Otoriter Etkisi" başlıklı raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Raporun yalanlar, safsatalar ve dezenformasyonla dolu olduğunu kaydeden Lin, raporun kötü niyetli olduğunu ve zarar verme amacı taşıdığını söyledi.

Ulusal Demokrasi Vakfı'nın uzun yıllardır demokrasiyi savunma bahanesiyle diğer ülkelerin içişlerine müdahale ettiğini, yıkıcı faaliyetlerde bulunduğunu, bölünme ve cepheleşmeyi körüklediğini, kamuoyunu manipüle edip yanlış yönlendirdiğini ve ideolojik sızma faaliyetleri yürüttüğünü kaydeden Lin, bu faaliyetlerin büyük zarara yol açtığını, vakfın son derece olumsuz bir şekilde anılmasına, itibarsız hale gelmesine ve uzun bir süredir uluslararası toplumda utanç kaynağı olarak görülmesine neden olduğunu ifade etti.

Lin, Çin'in kalkınma fırsatlarını paylaşmak ve uluslararası eşitlik ile adaleti savunmak amacıyla tüm ülkelerle Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi temelinde dostane işbirliğini geliştirme kararlılığını sürdürdüğünü belirterek, Çin'in dünya barışının inşasına katkı sağlayan, küresel kalkınmayı destekleyen ve uluslararası düzeni savunan bir ülke olarak görüldüğünü vurguladı.

Lin, "ABD'deki ilgili kurum ve bireyleri Çin'e ilişkin doğru bir bakış açısı geliştirmeye, önyargı ve kibri bir kenara bırakmaya, siyasi manipülasyona son vermeye ve kendi ülkelerinin meseleleriyle daha fazla ilgilenmeye çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin 'Çin tehdidi' raporuna tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Grönland’ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor
Destici: Ahbap Derneği’nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak
Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı: İnternetten ’Soygun nasıl yapılır’ araştırması yapmış Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı: İnternetten 'Soygun nasıl yapılır' araştırması yapmış
Bodrum’a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı Bodrum'a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı

17:43
İstanbul’da toplu ulaşıma zam
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
17:31
Özgür Özel’e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis’te
Özgür Özel'e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis'te
17:12
Nereden nereye Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
16:54
Bakanlık ifşa etti Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
16:28
Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
16:16
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 17:52:39. #7.13#
SON DAKİKA: Çin, ABD'nin 'Çin tehdidi' raporuna tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.