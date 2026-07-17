Çin, ABD'nin 'Çin tehdidi' raporuna tepki gösterdi

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD merkezli Ulusal Demokrasi Vakfı'nın, Çin'in yabancı ülkelerle etkileşimlerini ve uluslararası işbirliğini karalayan, asılsız "Çin tehdidi" söylemini yayan sözde raporuna kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Lin, perşembe günkü olağan basın toplantısında, vakfın "Sınırları Zorlamak: Yeni Dokunulmazlık Döneminde Çin ve Rusya'nın Geniş Ölçekli Otoriter Etkisi" başlıklı raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Raporun yalanlar, safsatalar ve dezenformasyonla dolu olduğunu kaydeden Lin, raporun kötü niyetli olduğunu ve zarar verme amacı taşıdığını söyledi.

Ulusal Demokrasi Vakfı'nın uzun yıllardır demokrasiyi savunma bahanesiyle diğer ülkelerin içişlerine müdahale ettiğini, yıkıcı faaliyetlerde bulunduğunu, bölünme ve cepheleşmeyi körüklediğini, kamuoyunu manipüle edip yanlış yönlendirdiğini ve ideolojik sızma faaliyetleri yürüttüğünü kaydeden Lin, bu faaliyetlerin büyük zarara yol açtığını, vakfın son derece olumsuz bir şekilde anılmasına, itibarsız hale gelmesine ve uzun bir süredir uluslararası toplumda utanç kaynağı olarak görülmesine neden olduğunu ifade etti.

Lin, Çin'in kalkınma fırsatlarını paylaşmak ve uluslararası eşitlik ile adaleti savunmak amacıyla tüm ülkelerle Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi temelinde dostane işbirliğini geliştirme kararlılığını sürdürdüğünü belirterek, Çin'in dünya barışının inşasına katkı sağlayan, küresel kalkınmayı destekleyen ve uluslararası düzeni savunan bir ülke olarak görüldüğünü vurguladı.

Lin, "ABD'deki ilgili kurum ve bireyleri Çin'e ilişkin doğru bir bakış açısı geliştirmeye, önyargı ve kibri bir kenara bırakmaya, siyasi manipülasyona son vermeye ve kendi ülkelerinin meseleleriyle daha fazla ilgilenmeye çağırıyoruz" dedi.