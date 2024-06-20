Çin, ABD'nin Çinli şirketlere yatırım uygulama kararına karşı çıkıyor

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BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin, ABD'nin kısa süre önce sözde Rusya'nın dahlini bahane ederek Çinli şirketlere yatırım uygulama kararı almasına kesin bir dille karşı çıktı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında yaptırımların uluslararası hukukta yeri olmadığını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmediğini söyledi.

He, söz konusu hamlenin tipik bir tek taraflı zorbalık ve ekonomik zorlama eylemi olduğunu belirtti.

ABD tarafının Çinli şirketlere yönelik mantık dışı baskılarına derhal son vermesi gerektiğini söyleyen sözcü, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli tüm önlemleri alacaklarını vurguladı.