Çin, ABD'nin Gümrük Vergilerine Tepki Gösterdi

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BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD'nin aldığı tek taraflı zorbalık önlemleri karşısında kendi hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli adımları atacaklarını söyledi.

He, perşembe günü düzenlenen olağan basın toplantısında ABD'nin tek taraflı olarak ek gümrük vergileri uygulamasının, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ve bunun tek taraflılığın ve ticari korumacılığın tipik bir göstergesi olduğunu belirtti.

Sözcü, ABD'nin bu yöndeki adımlarının çok taraflı ticaret sistemini ciddi şekilde zedelediğini, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını bozduğunu ve küresel ticarete ilişkin gerginlikleri artırdığını ifade etti.

"Ticari anlaşmazlıkları artıran taraf olmayacağız; sorunları diyalog ve istişare yoluyla çözmekten yanayız" diyen He, tek taraflılık ve ticari korumacılığın yol açtığı zorlukların üstesinden birlikte gelmek ve uluslararası ticaretin düzenli ve istikrarlı gelişimini korumak üzere diğer ülkelerle işbirliği yapmaya istekli olduklarını belirtti.