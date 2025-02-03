Çin, ABD'nin Gümrük Vergisi Kararına Tepki Gösterdi

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Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın fentanil bağlantılı sorunları gerekçe göstererek Çin'den ithalata yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararının, iki ülkenin bu alandaki işbirliğini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington yönetiminin, Çin'in fentanil kaçakçılığı konusunda gerekenleri yapmadığı tezine karşı çıkıldı.

Fentanil krizinin ABD'nin kendi sorunu olduğuna, bunu ancak uyuşturucu talebini azaltarak ve bu alanda adli işbirliğini geliştirerek çözebileceğine dikkati çekilen açıklamada, "Suçu başka ülkelere atmak yalnızca sorunu çözümsüz kılmakla kalmıyor aynı zamanda ABD ile Çin arasında uyuşturucu ile mücadele alanındaki işbirliği ve güveni sarsıyor." denildi.

Açıklamada Çin'in uyuşturucu ile mücadelede dünyadaki en sıkı kontrol politikalarına ve cezalara sahip ülke olduğu hatırlatırlarak, şunlar kaydedildi:

"Her ne kadar ülkede yaygın bağımlılık olmasa da Çin, ABD'nin talebi ve insani iyi niyet ile 2019'da fentanil bağlantılı maddeleri ayrı bir kategoride sınıflandırdı. Oysa ABD, kalıcı olarak böyle bir sınıflandırma yapmadı. Çin'deki düzenlemenin ardından ABD'de Çin'den bu türden maddelerin olduğu hiçbir sevkiyat bildirilmedi."

Washington yönetiminin yanlışından dönmeye davet edildiği açıklamada, uyuşturucuyla mücadele işbirliğinde kaydedilen ilerlemeyi sürdürmesi ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etme çağrısı yapıldı.

Fentanil sorunu, gümrük vergilerine gerekçe gösterilmişti

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en büyük ticaret partnerlerinden Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise ek yüzde 10 gümrük vergisi getirileceğini bildirmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin'e yönelik gümrük vergisi artışının gerekçesi olarak, Çinli yetkililerin, sentetik afyonun hammaddesi fentanil ve öncü kimyasallarının ABD'ye akışını kontrol etmekte başarısız olması gösterilmişti.

Açıklamada ayrıca Çin'in, "fikri mülkiyet hırsızlığı, zorla teknoloji transferi ve diğer makul dışı davranışlarının" yanı sıra "terör izleme listesindeki kişiler dahil Çin'den düzensiz göçün artması" da ilave verginin sebepleri arasında sayılmıştı.