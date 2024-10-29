Çin, ABD'nin İhracat Kontrollerine Tepki Gösterdi

Güncel

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Çin'in, ABD'nin bazı Çinli firmaları ihracat kontrol politikaları çerçevesinde "varlık listesi" ve "doğrulanmamış listeye" alma yönündeki hamlesinden ciddi şekilde rahatsızlık duyduğunu ve buna kesinlikle karşı çıktığını belirtti.

Sözcü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, sözde askeri ve İran'la ilgili konulara dayanarak, altı Çinli kuruluşu "varlık", üç Çinli kuruluşu ise "doğrulanmamış listeye" ekleyen ABD'nin son eylemini not ettikleri ifade edildi.

Sözcü, ABD'nin uzun süredir ulusal güvenlik kavramını aşırı genişlettiğini, ihracat kontrol tedbirlerini kötüye kullandığını ve Çin de dahil olmak üzere diğer ülkelerin işletmelerine yaptırım uygulayıp baskı yaptığını söyledi.

Bu tür eylemlerin söz konusu işletmelerin meşru hak ve çıkarlarına ciddi zarar verdiğini ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını baltaladığını ifade eden sözcü, Çin'in işletmelerinin meşru hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumak için gerekli tedbirleri alacağını belirterek, ABD'den kabahatli davranışlarına derhal son vermesini istedi.