Çin: ABD\'nin Siber Güvenlik İddialarına Tepki

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin jeopolitik amaçlarla bölge ülkelerini kendi yanına çekmeye ve "siber güvenliği" bahane ederek Çin'i karalamaya çalıştığını belirterek, bundan ciddi rahatsızlık duyduklarını ve buna kararlılıkla karşı çıktıklarını söyledi.

Lin salı günkü basın toplantısında, Çin'in siber saldırı faaliyetlerine her zaman karşı çıktığını ve bu tür faaliyetlerle yasalar çerçevesinde mücadele ettiğini belirtti. Lin ayrıca, siyasi amaçlarla siber güvenlik konusunda yanlış bilgi yayılmasına da karşı olduklarını ifade etti.