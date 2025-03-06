Çin, ABD'nin Siber Suçlamalarına Tepki Gösterdi

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BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Çin vatandaşlarına yönelik asılsız siber saldırı suçlamalarına kesinlikle karşı olduklarını belirterek, ABD'ye yaptırımları kötüye kullanma yanlışına derhal son verme çağrısı yaptı.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin 12 Çin vatandaşına bilgisayar korsanlığı gerekçesiyle dava açılması üzerine değerlendirmelerde bulunan Lin, Aralık 2024'te ABD'li istihbarat topluluğunun Çinli yüksek teknoloji şirketlerine yönelik iki siber saldırısının Çin siber güvenlik ajansı tarafından ortaya çıkarıldığını söyledi.

"ABD, dünyanın bir numaralı 'bilgisayar korsanlığı imparatorluğudur'" ifadelerini kullanan Lin, ABD'nin izlediği politikayı iki yüzlü çifte standart ve tipik bir yavuz hırsız hareketi olarak niteledi.