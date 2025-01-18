Çin, ABD'nin Soruşturmasına Sert Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Soruşturmasına Sert Tepki Gösterdi

Çin, ABD'nin denizcilik sektörüne yönelik soruşturmasını tek taraflı ve korumacı olarak kınadı.

18.01.2025 12:39
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BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'de Biden yönetiminin Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerine yönelik açtığı soruşturmaya güçlü şekilde karşı çıktıklarını belirterek 301. Madde çerçevesindeki soruşturmayı tek taraflılık ve korumacılığın açık bir göstergesi olarak niteledi.

Sözcü, ülke içindeki siyasi çıkarlar dikkate alınarak açılan ve Çin'in gelişimini engellemeyi amaçlayan soruşturmanın, çok taraflı ticaret sistemini baltaladığını ve uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

Sözcü, ABD'nin kısa süre önce çok sayıda Çinli şirkete getirdiği yaptırımları da eleştirdi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD'nin daha önce Çin'e karşı uyguladığı 301. Madde kapsamındaki ek gümrük vergilerinin DTÖ kurallarını ihlal ettiğine karar vermiş durumda.

Sözcü, perşembe günü açıklanan soruşturma raporunun, Çin'e yönelik temelsiz ithamlarla dolu olduğunu kaydetti.

ABD'nin gemi inşa sektörünün gerilemesinin Çin'le ilgisi olmadığını kaydeden sözcü, ABD şirketlerinin küresel pazar payının, Çin'in sektörde önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkmasından çok önce büyük ölçüde gerilemiş olduğunu vurguladı.

Sözcü, Çin'in gemi inşa sektörünün büyümesinin, sözde piyasa dışı uygulamalardan kaynaklanmadığını, tersine güçlü bir endüstriyel sistem, son derece yetenekli mühendis ve çalışanlar ve açık iş ortamı sayesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Sözcü, Çin'in denizcilik piyasasının ayrımcılık olmaksızın her zaman yabancı gemilere ve şirketlere açık olduğunu ve bu piyasadaki sanayi politikalarının hem yerli hem de yabancı işletmelere eşit muamelede bulunduğunu belirtti.

Bunun tersine Biden yönetiminin Enflasyonu Düşürme Yasası ve CHIPS ve Bilim Yasası ile yerli sektörlere yoğun sübvansiyonlar sağladığını ve bu sübvansiyonların çoğunun ayrımcılık içerdiğini hatırlatan sözcü, söz konusu önlemlerin, DTÖ kurallarının etkinlik ve yetkisini zedelediğini ve piyasa dışı uygulamaların gerçek bir örneği olduğunu dile getirdi.

Sözcü, Biden yönetimine Çinli ve ABD'li şirketlerin meşru endişelerini dikkate alma ve yerli sektörün gelişimine yönelik zorluklar konusunda Çin'i suçlamaktan vazgeçme çağrısı yaptı.

Sözcü ABD'nin eylemlerini yakından izleyip Çinli şirketlerin yasal hak ve çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Çin Makine ve Elektronik Ürün İthalat ve İhracatı Ticaret Odası da ABD'nin başlattığı soruşturmaya karşı olduklarını açıkladı.

Oda, ABD'ye adil ve makul olmayan önlemlere başvurmak yerine kendi denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerindeki sorunları nesnel şekilde değerlendirme çağrısında bulundu.

Oda, ABD'nin işletmelerin endişelerini göz önüne alması ve soruşturmanın ABD'nin kendisi de dahil olmak üzere ilgili taraflara verebileceği potansiyel zararı dikkatli şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Soruşturmasına Sert Tepki Gösterdi - Son Dakika

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