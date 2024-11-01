Çin, ABD'nin Taiwan Silah Satışına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Taiwan Silah Satışına Tepki Gösterdi

Çin, ABD'nin Taiwan'a silah satışının uluslararası ilkelere aykırı olduğunu belirtti.

01.11.2024 13:51
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BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, birkaç ABD silahının, Taiwan Boğazı'nın iki tarafı arasındaki askeri güç uçurumunu kapatamayacağını ve Çin'in yeniden birleşmesine yönelik tarihi eğilimi kesinlikle durduramayacağını söyledi.

Zhang söz konusu açıklamayı Perşembe günkü basın toplantısında ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine karadan havaya füze sistemleri ve radar sistemi gibi silahlar satma yönündeki yeni planına ilişkin haberlerle ilgili yorumunun sorulması üzerine yaptı.

Zhang, ABD'nin Taiwan'a silah satışının, tek Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal edeceğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlere son derece yanlış sinyaller göndereceğini belirtti.

Sözcü, "Verdiği sözlerden cayan ABD, Taiwan'ı silahlandırma çabalarını artırmaya, 'Taiwan'ın bağımsızlığı' destekçisi olan ayrılıkçı güçlere cesaretlendirmeye ve Taiwan'ı askeri çatışma çukuruna doğru sürüklemeye devam ediyor" dedi.

Zhang, "Taiwan bağımsızlığı" yanlısı olan ayrılıkçıların ve dış müdahalelerin, statükoyu baltalayan, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında krizlere yol açan ve bölgesel istikrarı bozan kaosun kaynakları olduğunun bir kez daha kanıtlandığını söyledi.

Sözcü, Çin ordusunun savaşa hazırlık durumunu sürekli geliştireceğini, savaşma ve kazanma yeteneğini kapsamlı şekilde artıracağını ve ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla koruyacağını yineledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Taiwan Silah Satışına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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