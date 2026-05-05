Çin, ABD'nin Telekom Kısıtlamalarına Tepki Gösterdi

05.05.2026 22:45
Çin, ABD'nin telekom sektöründeki kısıtlamalarına karşı çıkarak derhal son verilmesini istedi.

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin test, sertifikasyon ve telekomünikasyon sektörlerine getirmeye çalıştığı son kısıtlamalara güçlü şekilde karşı çıktıklarını belirterek, ABD'ye söz konusu yanlış uygulamalara derhal son verme çağrısında bulundu.

ABD Federal İletişim Komisyonu perşembe günü ABD ile karşılıklı tanıma anlaşması olmayan ülkelerin teknik test ve sertifikasyon kuruluşlarını sürece katmayan ve sözde "örtülü listede" yer alan kuruluşların, ABD'de telekomünikasyon hizmeti vermesini yasaklayan önlemleri kabul etmişti.

Bakanlık sözcüsü, "Komisyon, teknolojik tarafsızlık ilkesinden uzaklaşmış, ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletmiş ve somut dayanak olmaksızın defaatle kısıtlayıcı önlemler uygulamış ve böylelikle Çin'in ve diğer ülkelerin işletmeleri ve ürünlerine karşı ayrımcılık yapmıştır" dedi.

ABD'nin söz konusu hamlesinin, Çin'in ve diğer ilgili ticaret ortaklarının çıkarlarına ciddi zarar verdiğini belirten sözcü, bu tür önlemlerin, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde zor elde edilen istikrarı zedelediğini ve iki ülke liderlerinin vardığı mutabakata aykırı olduğunu ifade etti.

Sözcü, "Bu önlemlerin uygulanması, uluslararası ekonomik ve ticari düzende büyük aksaklıklara yol açacak, telekomünikasyon, elektronik ve ilgili alanlardaki küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını bozacak, küresel sanayi işbirliğini ve teknolojik inovasyonu etkileyecektir. ABD'li sektör ve tüketicilerin çıkarlarına da zarar verecek olan bu durum, ABD'nin kendi tedarik zinciri güvenliğini de tehlikeye atacaktır" dedi.

ABD'ye sektörün endişelerini dikkate alma, piyasa kurallarına saygı gösterme, yanlış uygulamalarına son verme ve ilgili önlemleri iptal etme çağrısında bulunduklarını belirten sözcü, "Çin, ABD'nin izlediği bu yolda ısrar etmesi halinde, Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri alacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

