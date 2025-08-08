Çin, ABD'nin Ticaret Siyasallaştırmasına Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin teknoloji ve ticaret konularını siyasallaştırmasına ve silah olarak kullanmasına karşı olduklarını söyledi.

Guo, perşembe günkü basın toplantısında ABD Adalet Bakanlığı'nın 2 Çin vatandaşının, Nvidia'nın ürettiği gelişmiş yapay zeka çiplerini ABD'nin ihracat kısıtlamalarını ihlal ederek Çin'e göndermekle suçlandığına yönelik açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "ABD'nin teknoloji ve ticaret konularını siyasallaştırarak bu konuları kötü niyetli şekilde Çin'i abluka altına alıp hedef haline getirmede silah olarak kullanmasına karşıyız. ABD, Çin vatandaşlarının meşru ve yasal hakları ve çıkarlarını ciddiyetle korumalıdır" dedi.