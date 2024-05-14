Çin, ABD'nin yasadışı göç konusunu bahane olarak kullanmasına karşı - Son Dakika
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Çin, ABD'nin yasadışı göç konusunu bahane olarak kullanmasına karşı

Çin'in ABD Büyükelçiliği Sözcüsü, ABD tarafının Çin'i karalamak için yasadışı göç konusunu bahane olarak kullanmasına şiddetle karşı olduklarını söyledi. Çin'in yasadışı göç konusundaki duruşunun tutarlı ve net olduğunu belirten sözcü, Çin'in kolluk kuvvetlerinin uluslararası işbirliği gerektiren bu konuda ilgili ülkelerle düzenli işbirlikleri yürüttüğünü ifade etti.

14.05.2024 15:59
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WASHİNGTON, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçiliği Sözcüsü, ABD tarafının Çin'i karalamak için yasadışı göç konusunu bahane olarak kullanmasına şiddetle karşı olduklarını söyledi.

Sözcü, Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, birtakım ABD'li medya kuruluşları ve politikacıların sözde ABD'ye yasadışı yollarla giren Çinli göçmenler konusunu hararetlendirerek, Çin'i bu gidişatı engellemek için harekete geçmemekle suçlaması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin'in yasadışı göç konusundaki duruşunun tutarlı ve net olduğunu kaydeden sözcü, Çin hükümetinin yasadışı göçün her türüne kararlılıkla karşı çıktığını belirtti.

Çin'in kolluk kuvveti birimlerinin son yıllarda ulusal sınırdaki sükunete zarar veren suçlarla sert şekilde mücadele ettiğini ve her türlü kaçakçılık örgütü ve suçlusuna büyük baskılar uyguladığını dile getiren sözcü, ilgili çalışmaların iyi sonuçlar verdiğini de sözlerine ekledi.

Sözcü, öte yandan Çin'in kolluk kuvvetlerinin, sınır ötesi kaçakçılık faaliyetleriyle ortaklaşa mücadele etmek, yasadışı göçmenleri ülkelerine geri göndermek ve uluslararası insan trafiğinde düzeni korumak üzere ilgili ülkelerle düzenli işbirlikleri yürüttüğünü ifade etti.

Yasadışı göçün uluslararası işbirliği gerektiren uluslararası bir konu olduğunu kaydeden sözcü, ABD'li medya kuruluşları ve politikacıların Çin'i karalamak ve günah keçisi ilan etmek için bu konuyu bahane olarak kullanmasına şiddetle karşı olduklarını belirtti.

Sözcü, yasadışı göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi hususunda Çin'in ABD ile işbirliğine açık olduğunu, öte yandan ABD'nin samimiyet sergilemesi, Çin'in endişelerine mütekabil dikkat göstermesi ve işbirliğine uygun bir atmosfer oluşturması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin yasadışı göç konusunu bahane olarak kullanmasına karşı - Son Dakika

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