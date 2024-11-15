Çin: ABD Uzay Güvenliğine En Büyük Tehdit

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BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'nin uzay güvenliğine en büyük tehdit olduğu ve uzayda silahlanma yarışının en büyük kışkırtıcısı olduğu gerçeklerle kanıtlandığını söyledi.

Zhang söz konusu açıklamayı perşembe günkü basın toplantısında ABD'nin 2025 yılında Rusya ve Çin'e yönelik uydusavar silahlar konuşlandırma planları hakkındaki yorumunun sorulması üzerine yaptı.

ABD'nin sözde "uzayda Çin tehdidi" argümanını uyduları hedef alan silahlar konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını kaydeden Zhang, "Bu, gerçeklerin saptırılmasından başka bir şey değildir ve hırsızın 'hırsızı yakalayın' diye bağırması gibidir" dedi.

Sözcü, uzayı "savaş meydanı" olarak gören ABD'nin, uzay kuvvetleri güçlendirdiğini, askeri ittifaklar kurduğunu ve uzayı askerileştirdiğini ifade etti.

Zhang, bu eylemlerin tüm ülkelerin uzaydaki ortak güvenlik ve kalkınma çıkarlarına yönelik ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Sözcü, Çin'in, uzayın barışçıl kullanımını savunduğunu, uzayın silahlandırılmasına ve uzaydaki silahlanma yarışına karşı çıktığını ve uzayda ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını teşvik ettiğini belirtti.

Zhang, "ABD tarafını sorumsuz ifadeleri yaymaktan vazgeçmeye, uzaydaki cephaneliğini genişletmeye ve uzayda savaş hazırlıkları yapmaya son vermeye ve uzayda kalıcı barış ve güvenliği koruma konusunda katkı yapmaya çağırıyoruz" dedi.