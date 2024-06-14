Çin, ABD'ye Taiwan'ın bağımsızlığına karşı çıkma çağrısı yaptı

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BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Taiwan Çalışma Ofisi ve Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Başkanı Song Tao, ABD'ye Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı sağlamak üzere Çin'le birlikte çalışma, "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıkma ve Çin'in yeniden birleşmesini destekleme çağrısı yaptı.

Söz konusu açıklamayı Perşembe günü Beijing'de Asya Derneği Mütevelli Heyeti Eş Başkanı John Thornton ile gerçekleştiği görüşmede yaptı.

Taiwan meselesinin Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olduğunu kaydeden Song, ABD tarafını Taiwan Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin ayrılıkçı girişimlerinin tehlikeli doğasının fark etmeye davet etti.

Song, ABD'nin tek Çin ilkesine ve iki ülke arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etmesi gerektiğini de belirtti.

Thornton ise Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanmasının ABD ve Çin'in ortak çıkarına olduğunu ifade etti.

İki tarafın diyalog ve karşılıklı anlayışı artırarak riskleri daha iyi yönetmesi gerektiğini kaydeden Thornton, Asya Derneği'nin ABD-Çin ilişkilerinin istikrarlı gelişimini teşvik konusunda rol oynamaya devam edeceğini söyledi.