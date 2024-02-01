Çin, ABD\'yi Çinli öğrencilere uygulanan baskıyı durdurmaya çağırdı

BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin, ABD'yi sözde ulusal güvenlik gerekçesiyle bu ülkeye seyahat eden Çinli öğrencilere baskı ve kısıtlama uygulamayı derhal bırakmaya çağırdı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, Çinli öğrencilerin ABD sınırında hukuki dayanaktan yoksun sorgulama, taciz ve sınır dışı edilmeye maruz bırakıldıklarına dair haberlerle ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.
Haberlere göre, Çinli öğrenciler Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan ülkeye girerken yine sorguya çekildi. ABD kolluk kuvvetleri, öğrencilerin siyasi geçmişleri ve akademik araştırmalarıyla ilgili üst üste sorular sorarak, serbest bırakılmaları için Çin hükümetiyle ilgili içeriden bilgi vermelerini istedi. Talepleri reddedilen ABD kolluk kuvvetleri ise öğrencilerin vizelerini iptal etmeye, ülkeye girişlerini yasaklamaya ve öğrencileri zorla sınır dışı etmeye karar verdi.
Wang, ABD'nin ülkeye gelen Çinli öğrencileri bir süredir siyasi amaçlarla sık sık taciz ettiğini, sorguladığını ve sınır dışı ettiğini ifade etti. Eldeki bilgiler, sadece Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'nda, Kasım 2023'ün sonundan bu yana yasal ve geçerli seyahat izinlerine sahip en az 8 Çinli öğrencinin ABD tarafından asılsız nedenlerle taciz edildiğini, sorgulandığını ve sınır dışı edildiğini gösteriyor.
ABD kolluk kuvvetleri tarafından sergilenen tavrın, ilgili öğrencilerin meşru ve yasal hak ve menfaatlerini ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin ile ABD arasındaki kültürel etkileşim ve sınır ötesi seyahatleri sekteye uğrattığını ve kültürel ve halklar arası etkileşimi artırma ve kolaylaştırmaya ilişkin olarak iki ülke liderinin vardığı ortak anlayışa aykırı olduğunu vurgulayan Wang, ABD tarafına diplomatik girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Wang, ABD'yi, ABD Başkanı Joe Biden tarafından yapılan açıklama ile iki ülke liderinin San Francisco'da vardığı ortak mutabakatlar doğrultusunda hareket etmeye, ABD'ye seyahat eden Çinli öğrencilere sözde ulusal güvenlik gerekçeleriyle uygulanan baskı ve kısıtlamalara derhal son vermeye, ABD'deki Çinli öğrenci ve akademisyenlerin güvenliği ile yasal hak ve çıkarlarını ciddiyetle korumaya ve Çin ile ABD arasındaki etkileşim ve sınır ötesi seyahatlerin önündeki engelleri kaldırmaya çağırdı.
Sözcü, Çin'in ulusal güvenliğini ve vatandaşlarının meşru ve yasal hak ve çıkarlarını korumak için ciddi tedbirler alacağını belirtti.
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