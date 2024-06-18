Çin, ABD'yi Diğer Ülkeler Hakkında Yanlış Bilgi Yaymaktan Vazgeçmeye Çağırıyor

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BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'den diğer ülkeler hakkında yanlış bilgi uydurup yaymaya bir son vermesini istedi.

Pazartesi günkü basın toplantısında konuşan Lin, Kovid-19 pandemisinin zirve yaptığı dönemde ABD ordusunun Çin'e karşı karalama kampanyası başlattığına dair Reuters haberine ilişkin soruları yanıtladı.

Reuters tarafından yapılan araştırma, karalama kampanyasının "Çin tarafından tedarik edilen aşı ile diğer hayat kurtarıcı yardımların güvenliği ve etkinliği konusunda şüphe uyandırmayı amaçladığını" ortaya koydu.

Habere göre kampanyaya doğrudan katılan üst düzey bir ABD askeri yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, "Aşıları ortaklarımızla paylaşma konusunda iyi bir iş çıkarmadık. Bu yüzden bize kalan Çin'in aşılarına gölge düşürmek oldu" dedi.

Bu durumun, sosyal medyayı manipüle ederek yanlış bilgi yaymanın, kamuoyu ortamını zehirlemenin ve diğer ülkelerin imajlarını lekelemenin ABD'nin alışılagelmiş uygulamaları olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Lin, "Çin buna kesinlikle karşı çıkıyor" dedi.

Lin, ABD'li üst düzey askeri yetkilinin sözlerinin gerçekleri ifade ettiğini ve ABD'nin diğer ülkelere karşı dezenformasyon kampanyaları başlatma niyetini ortaya koyduğunu söyledi.

Sözcü, "Basitçe söylemek gerekirse eğer ABD bir ülkeyi kontrol ve baskı altına almayı kafasına koyduysa gerçekleri görmezden gelerek o ülkeyi lekelemek ve karalamak için tüm kaynaklarını seferber eder" dedi.

Bu taktiğin sadece Çin'in aşılarına karşı kullanılmadığını belirten Lin, yalan haber kampanyalarının, popüler Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni itibarsızlaştırma ile Çin'in yeni enerjili araç endüstrisindeki sözde kapasite fazlalığı hakkında söylentiler yayma girişimleri de dahil olmak üzere diğer çeşitli alanlarda da başlatıldığını ifade etti.

Lin bu yaklaşımın ABD'nin güçlü yönlerini yansıtmadığı gibi hegemonyacı ve ikiyüzlü tarafını da ortaya koyduğunu söyledi.

Sözcü, "Uluslararası toplum gözünü dört açmalı ve ABD'nin yürüttüğü bu tür eylemleri net şekilde anlamalı" diye konuştu.

Lin, ABD'den mevcut zihniyetini düzeltip büyük bir ülke olarak sorumluluklarını yerine getirmesini beklediklerini söyledi.