Çin, ABD'yi Diğer Ülkeler Hakkında Yanlış Bilgi Yaymaktan Vazgeçmeye Çağırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, ABD'yi Diğer Ülkeler Hakkında Yanlış Bilgi Yaymaktan Vazgeçmeye Çağırıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin diğer ülkeler hakkında yanlış bilgi uydurup yaymasını durdurmasını istedi. Lin, ABD ordusunun Çin'e karşı karalama kampanyası başlattığına dair Reuters haberine ilişkin soruları yanıtladı. Çin, ABD'nin manipülatif ve yanıltıcı bilgi yayma taktiklerine karşı çıkıyor ve uluslararası toplumun bu eylemleri net şekilde anlamasını bekliyor.

18.06.2024 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'den diğer ülkeler hakkında yanlış bilgi uydurup yaymaya bir son vermesini istedi.

Pazartesi günkü basın toplantısında konuşan Lin, Kovid-19 pandemisinin zirve yaptığı dönemde ABD ordusunun Çin'e karşı karalama kampanyası başlattığına dair Reuters haberine ilişkin soruları yanıtladı.

Reuters tarafından yapılan araştırma, karalama kampanyasının "Çin tarafından tedarik edilen aşı ile diğer hayat kurtarıcı yardımların güvenliği ve etkinliği konusunda şüphe uyandırmayı amaçladığını" ortaya koydu.

Habere göre kampanyaya doğrudan katılan üst düzey bir ABD askeri yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, "Aşıları ortaklarımızla paylaşma konusunda iyi bir iş çıkarmadık. Bu yüzden bize kalan Çin'in aşılarına gölge düşürmek oldu" dedi.

Bu durumun, sosyal medyayı manipüle ederek yanlış bilgi yaymanın, kamuoyu ortamını zehirlemenin ve diğer ülkelerin imajlarını lekelemenin ABD'nin alışılagelmiş uygulamaları olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Lin, "Çin buna kesinlikle karşı çıkıyor" dedi.

Lin, ABD'li üst düzey askeri yetkilinin sözlerinin gerçekleri ifade ettiğini ve ABD'nin diğer ülkelere karşı dezenformasyon kampanyaları başlatma niyetini ortaya koyduğunu söyledi.

Sözcü, "Basitçe söylemek gerekirse eğer ABD bir ülkeyi kontrol ve baskı altına almayı kafasına koyduysa gerçekleri görmezden gelerek o ülkeyi lekelemek ve karalamak için tüm kaynaklarını seferber eder" dedi.

Bu taktiğin sadece Çin'in aşılarına karşı kullanılmadığını belirten Lin, yalan haber kampanyalarının, popüler Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni itibarsızlaştırma ile Çin'in yeni enerjili araç endüstrisindeki sözde kapasite fazlalığı hakkında söylentiler yayma girişimleri de dahil olmak üzere diğer çeşitli alanlarda da başlatıldığını ifade etti.

Lin bu yaklaşımın ABD'nin güçlü yönlerini yansıtmadığı gibi hegemonyacı ve ikiyüzlü tarafını da ortaya koyduğunu söyledi.

Sözcü, "Uluslararası toplum gözünü dört açmalı ve ABD'nin yürüttüğü bu tür eylemleri net şekilde anlamalı" diye konuştu.

Lin, ABD'den mevcut zihniyetini düzeltip büyük bir ülke olarak sorumluluklarını yerine getirmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, Sözcü, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'yi Diğer Ülkeler Hakkında Yanlış Bilgi Yaymaktan Vazgeçmeye Çağırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:28 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın
13:13 Tuzla’da yangın Alevlerin sardığı fabrikada patlama sesleri duyuldu Tuzla'da yangın! Alevlerin sardığı fabrikada patlama sesleri duyuldu
12:13 Adalar’da “Azmanbüs“ eylemi hız kesmiyor İmamoğlu’na “İnadından vazgeç“ çağrısı yaptılar Adalar'da "Azmanbüs" eylemi hız kesmiyor! İmamoğlu'na "İnadından vazgeç" çağrısı yaptılar
11:21 Efes Antik Kenti’nde özel davet skandalı Türk vatandaşları içeriye sokmadılar Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar
11:04 Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı
14:26 Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund’da taraftara üçlü çektirdi Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi
13:54 Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi
12:19 Komşuda yangın faciası Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı Komşuda yangın faciası! Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
11:54 Husumetlilerinin evini böyle bastılar Genç adam kanlar içinde kaldı Husumetlilerinin evini böyle bastılar! Genç adam kanlar içinde kaldı
11:48 Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak
11:44 Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga! Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor
11:16 Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
10:57 Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat’ın davası ertelendi Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi
10:57 Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 14:49:12. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, ABD'yi Diğer Ülkeler Hakkında Yanlış Bilgi Yaymaktan Vazgeçmeye Çağırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement