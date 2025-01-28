Çin, ABD'yi Pandemi Araştırmalarını Siyasallaştırmamaya Çağırdı

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BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'ye Kovid-19 pandemisinin kökenine ilişkin araştırmaları siyasallaştırıp silah haline getirmeye son verme çağrısı yaptı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın, Kovid-19 pandemisinin doğal bir kaynaktan daha çok bir laboratuvar sızıntısından ortaya çıkmış olabileceği yönündeki açıklaması üzerine pazartesi günkü olağan basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mao, ABD'nin bu konuda başkalarını günah keçisi ilan etmesinden vazgeçmesini istedi.

Mao, köken araştırmalarının bilimsel bir konu olduğunu ve bununla ilgili değerlendirmelerin bilimsel temelde ve bilim insanlarınca yapılması gerektiğini söyledi.

Pandeminin bir laboratuvar sızıntısından kaynaklanmış olmasının son derece ihtimal dışı olduğunu belirten Mao, "Bu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)-Çin ortak heyetinin, Wuhan'daki laboratuvara yaptığı saha gezisi ve araştırmacılarla gerçekleştirdiği derinlemesine görüşmeler sonrasında bilimsel temellere dayanarak vardığı sonuçtur" dedi. Sözcü, bu sonucun bilim çevreleri başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından geniş kabul gördüğünü sözlerine ekledi.

Sözcü, "ABD, bir an önce köken araştırmalarını siyasallaştırıp silah gibi kullanmaya son vermeli ve başkalarını günah keçisi ilan etmekten vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.

Mao, ABD tarafının mümkün olan en hızlı şekilde uluslararası toplumun meşru endişelerine yanıt vermesi, ABD'de erken dönemde görülen şüpheli vakalar hakkındaki verileri DSÖ ile gönüllü şekilde paylaşması, bazı ABD biyoloji laboratuvarları hakkındaki soruları netliğe kavuşturması ve dünyaya sorumlu bir açıklamada bulunması gerektiğini söyledi.