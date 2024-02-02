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Çin, ABD'yi siber casusluk ve saldırıları durdurmaya çağırıyor - Son Dakika
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Çin, ABD'yi siber casusluk ve saldırıları durdurmaya çağırıyor

Çin, ABD\'yi siber casusluk ve saldırıları durdurmaya çağırıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin dünya genelindeki siber casusluk ve saldırıları durdurmasını ve siber güvenlik bahanesiyle diğer ülkeleri karalamaya son vermesini istediğini belirtti. Çin, siber saldırılara karşı ciddi önlemler aldığını ve ABD'nin asılsız suçlamalarda bulunduğunu ifade etti. ABD'nin kendi siber saldırılarının kaynağı olduğunu vurgulayan Çin, dünya genelindeki siber casusluk ve saldırıları durdurmasını talep etti.

02.02.2024 10:49
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BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'den dünya genelindeki siber casusluk ve saldırılarını durdurmasını ve siber güvenlik bahanesiyle diğer ülkeleri karalamaya son vermesini istedi.

Wang, söz konusu açıklamayı, Perşembe günü düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili soru üzerine yaptı.

Sözcü, Çin'in siber saldırının her türüne kesin şekilde karşı çıktığını ve bu tür uygulamalara yönelik yasalara uygun olarak ciddi önlemler aldığını belirtti.

ABD'nin geçerli kanıt olmaksızın mesnetsiz bir sonuca vardığını ve Çin'e karşı iftira atıp asılsız suçlamalarda bulunduğunu ifade eden Wang, "Bu son derece sorumsuzca bir davranış ve gerçeklerin tamamen çarpıtılmasından ibaret" dedi.

Wang, "Çin buna kesinlikle karşı çıkıyor" dedi.

Esas ABD'nin kendisinin siber saldırıların kaynağı ve en büyük faili olduğuna işaret eden Wang, ABD Siber Kuvvetler Komutanlığı'nın diğer ülkelerin kritik altyapılarının ABD siber saldırıları için meşru hedef olduğunu açıkça ilan ettiğini hatırlattı.

Çin'in siber güvenlik kurumlarının geçen yıldan beri ABD hükümetinin Çin'in kritik altyapısına yönelik uzun süredir devam eden siber saldırılarını ortaya koyan raporlar yayımladığını söyleyen sözcü, bu tür sorumsuz politika ve uygulamaların küresel kritik altyapıyı büyük riske attığını belirtti.

Wang, "ABD'den dünya genelindeki siber casusluk ve saldırılarını durdurmasını ve siber güvenlik bahanesiyle diğer ülkeleri karalamaya son vermesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin, ABD'yi siber casusluk ve saldırıları durdurmaya çağırıyor - Son Dakika
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