Çin, ABD\'yi Taiwan seçimlerine müdahale etmemesi konusunda uyardı

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Taiwan bölgesindeki seçimlerin tamamen Çin'in iç işleri olduğunu ve hiçbir dış müdahale kaldırmayacağını belirterek, ABD'den Taiwan bölgesindeki seçimlere herhangi bir biçimde müdahale etmemesini istedi.

Mao, Perşembe günkü olağan basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Dünyada tek bir Çin olduğunu, Taiwan'ın ise Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Mao, ABD'nin Taiwan bölgesiyle herhangi bir resmi temasta bulunmasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Mao, ABD'nin tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin şartlarına ciddiyetle uyması, Taiwan ile ilgili meseleleri ihtiyatlı ve doğru şekilde ele alması, Taiwan bölgesiyle resmi teması kesmesi ve "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermekten vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Sözcü ayrıca, ABD'nin Taiwan bölgesindeki seçimlere hiçbir şekilde müdahale etmemesi, Çin-ABD ilişkilerine ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrara zarar verecek herhangi bir eylemde bulunmaması gerektiğine işaret etti.

"Taiwan meselesi Çin'in iç işlerine aittir. Taiwan bölgesindeki seçimler de tamamen Çin'in iç meselesi olup herhangi bir dış müdahaleyi kaldırmaz" diyen Mao, Çin'in Taiwan'daki seçimlere ilişkin olarak ABD tarafının mesnetsiz yorumlarını kınayıp bunlara şiddetle karşı çıktığını kaydetti.

Mao, Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Sözcü, ABD'den tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerine uymasını, ABD liderleri tarafından verilen taahhütleri yerine getirmesini, Taiwan bölgesindeki seçimlere herhangi bir biçimde müdahale etmemesini ve "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermeyi bırakmasını istedi.

Mao, Çin'in kendi egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için kararlı ve güçlü tedbirler alacağı uyarısında bulundu.