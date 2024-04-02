Çin Adalet Bakanı Tang Yicün Hakkında Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı

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Çin'de 2020-2023 döneminde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Tang Yicün hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamada, Tang'ın "parti disiplini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu iddialara ilişkin detay paylaşılmadı ancak bu tür soruşturmalarda "parti disiplini ve kanunları ihlal" ifadesi, genelde yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

Kariyerinin 40 yılını Cıciang eyaletinde farklı düzeylerde yöneticilik yaparak geçiren 63 yaşındaki Tang, 2017'de Liaoning eyaletinde parti sekreteri yardımcısı, 2018'de vali olmuştu.

Tang, 3 yıllık Adalet Bakanlığı görevinin ardından Ciangsu eyaleti Yerel Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanlığını yürütüyordu.

Yolsuzluk soruşturması geçiren 3'üncü Adalet Bakanı

Tang, Çin'de yolsuzluk soruşturması geçiren 3'üncü Adalet Bakanı oldu.

2005-2017 döneminde 12 yıl Adalet Bakanlığı yapan Vu Aiying, 2017'de hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasının ardından partiden ihraç edilmişti.

Daha sonra göreve gelen Fu Cınghua da "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırılmıştı.