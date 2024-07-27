Çin, afet yardımı için 475 milyon yuanlık ek fon tahsis etti

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BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı altı eyaletteki afet yardım çalışmalarını desteklemek üzere 475 milyon yuanlık (66,65 milyon ABD doları) ek fon tahsis etti.

Maliye Bakanlığı'nın Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre bu fonlar, Anhui, Jiangxi, Henan, Hunan, Sichuan ve Shaanxi eyaletlerinde afetten etkilenen sakinlere yönelik arama, kurtarma ve yeniden yerleşim faaliyetlerini desteklemek ve afetten etkilenen bölgelerde en kısa sürede normale dönülmesini sağlamak üzere tahsis edilecek.

Temmuz sonundan Ağustos başına kadar süren sel sezonunun en yoğun olduğu bu dönemde artan sağanak yağışlar Çin'in pek çok bölgesinde ani sel baskınlarını tetikledi. Ulusal Meteoroloji Merkezi Cumartesi günü sağanak yağış ve fırtınalar için turuncu alarmı yeniledi.

Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi Cumartesi günü Hunan eyaletinde Gaemi Tayfunu'nun ardından meydana gelen sellere karşı 4. seviye acil durum müdahalesini aktif hale getirdi.