Çin-Afrika Dostluğu Güçleniyor

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, değişen uluslararası koşulların sınavından geçen Çin- Afrika dostluğunun güçlü bir canlılık sergilediğini söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Çin dışişleri bakanlarının uzun yıllardır yılı Afrika ziyaretiyle başlatma diplomatik geleneğini sürdürdüğünü belirtti.

Wang, "Bu değişmeyen uygulama, Çin diplomasisinin özünü ve bağlılığını yansıtmaktadır. Çin-Afrika dostluğunun nesilden nesle aktarıldığını, kalpten kalbe ve büyük fedakarlıklarla inşa edildiğini söylemek abartı olmaz" dedi.

Ortak geleceğe sahip Çin-Afrika topluluğunun inşasındaki yeni adımlara dikkat çeken Wang, bu yıl birçok Afrika liderine ev sahipliği yaparak her türlü koşulda geçerli ortaklar olarak karşılıklı desteği güçlendireceklerini ve birlikte ortak yolculukta yeni bir sayfa açacaklarını kaydetti.

1 Mayıs'tan itibaren Afrika'dan ithal edilen tüm ürünlerde gümrük vergilerini kaldırarak sıfır gümrük vergisi uygulayacaklarını belirten Wang, böylelikle ticareti canlandıracaklarını, halka yönelik faydaları artıracaklarını ve Afrika'nın Çin pazarının sunduğu fırsatlardan tam olarak yararlanmasına yardımcı olacaklarını vurguladı.

Çin-Afrika Halklar Arası Etkileşim Yılı resmen başladığını ve bu çerçevede yaklaşık 600 etkinlik planlandığını söyleyen Wang, halklar arasında daha güçlü bir bağ için medeniyet miraslarından ilham almak ve gelecek nesiller için dostluğu ileri taşımak üzere Afrikalı kardeşleriyle çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.