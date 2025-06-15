Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı Açıldı

CHANGSHA, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Changsha kentinde perşembe günü başlayan 4. Çin- Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı, dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi Çin'in, en fazla gelişmekte olan ülkeye ev sahipliği yapan Afrika kıtasıyla ilişkilerini güçlendirme kararlılığını ortaya koyuyor.

Fuarda Çinli tarım makineleri üreticileri, Afrika'nın coğrafi koşulları, iklimi ve tarımsal ihtiyaçlarına özel geliştirdikleri ürünleri tanıtarak, bölgedeki çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çözümler sunuyor.