Çin, Afrika Sağlık Ortaklığında Önemli Rol Oynuyor

HARARE, 26 Haziran (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Bölge Direktörü Lul Riek, Çin'in örgüt için mükemmel bir ortak olduğunu söyledi.

Riek, çarşamba günü Zimbabve'nin başkenti Harare'de düzenlenen Güney Afrika'ya yönelik 4. Yıllık Bölgesel Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Toplantısı kapsamında Xinhua'ya verdiği demeçte Çin'in, sağlık altyapısının inşasına büyük destek sağladığını belirtti.

Riek, "Çin, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin çalışmaları için mükemmel bir ortak. Etiyopya'daki güzel acil durum operasyonları ve hastalık kontrol tesisimiz, Çin'le olan ortaklığımız sayesinde mümkün oldu" dedi.

Çin-Afrika halk sağlığı işbirliğinin önde gelen projesi olarak kabul edilen Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri genel merkezi, 2023 yılında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da açıldı.

Riek, halk sağlığı altyapısı, laboratuvarlar için eğitim kapasitesi ve bölgesel ulusal halk sağlığı enstitülerinin inşası konusunda Afrika ülkelerine destek sağlayabilmek için Çin'le ortaklığın artırılması çağrısında bulundu.

Riek, toplantıda Afrika ülkelerine gelecekteki salgınlar ve sağlık tehditlerine karşı halk sağlığı sistemlerini güçlendirmeleri çağrısında da bulundu.

Riek, "Nihai hedefimiz, Afrika Birliği'nin 55 üyesinin tamamının, daha sağlıklı ve daha dirençli bir Afrika'ya doğru ilerlemeyi sağlayabilecek işlevsel bölgesel ulusal halk sağlığı enstitülerine sahip olmasını sağlamaktır" diye konuştu.