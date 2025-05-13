Çin, Almanya'daki Yatırımlarda Üçüncü Sırada - Son Dakika
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Çin, Almanya'daki Yatırımlarda Üçüncü Sırada

Çin, Almanya'da 2023'te 200'e yakın yatırım projesiyle en büyük yabancı yatırımcılar arasında.

13.05.2025 16:53
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BERLİN, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin, geçtiğimiz yıl Almanya'daki doğrudan yabancı yatırımların en büyük kaynaklarından biri olmaya devam etti.

Almanya'nın yabancı yatırımları teşvikten sorumlu federal kuruluşu olan Almanya Ticaret ve Yatırım Bürosu tarafından pazartesi günü açıklanan rapora göre geçtiğimiz yıl Almanya'da 199 doğrudan yabancı yatırım projesi başlatan Çinli şirketler neredeyse 2023 yılındaki proje sayısı olan 200'ü yakaladı. 2023'teki proje sayısı, önceki yıla göre yüzde 42 artış ve 2017'den bu yana ulaşılan en yüksek seviye anlamına geliyor. Çin, Almanya'da en fazla yatırım yapan ülkeler arasında ABD ve İsviçre'nin ardından üçüncü sırada yer aldı.

Rapora göre Almanya'da 2024 yılında birleşme ve satın almalar hariç toplam 1.724 doğrudan yabancı yatırım projesi başlatıldı. Bu sayı, 2023'teki 1.759 ve 2022'deki 1.783 projeye kıyasla hafif bir düşüş anlamına gelse de Çin'in son dönemde Almanya'daki artan payını ortaya koyuyor.

2024'te yedi projede yatırım hacmi 500 milyon euroyu (555 milyon ABD doları) aşarken, bu projelerin bazılarına Çinli yatırımcılar destek verdi.

Raporun yazarı ve büro uzmanı Thomas Bozoyan, Almanya'nın yabancı yatırım profilinde Çin'in kritik rol oynamaya devam ettiğini belirtti. Bozoyan, Almanya'nın Çin'in tüm Avrupa'da büyüyen ticari ayak izinin önemli bir yararlanıcısı haline geldiğini vurguladı.

Bozoyan, Çin yatırımlarının yenilenebilir enerji, batarya tedarik zincirleri, otomotiv, tıp teknolojisi ve robotik gibi yüksek teknolojili sanayi sektörlerine giderek daha fazla yoğunlaştığına, özellikle de yazılım odaklı çözümlere ağırlık verildiğine dikkat çekti.

Rapora göre Çinli şirketler 2024 yılında yenilenebilir enerji sektöründe 31 proje başlattı. Çin'in Almanya'daki tüm doğrudan yabancı yatırım projelerinin yaklaşık dörtte biri ya üretim tesislerini ya da araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeriyor.

Çin'in Almanya dışındaki ülkelerde yatırımlarının daha arttığını kaydeden Bozoyan, Çin'in tüm dünyadaki yatırımlarının güçlü büyüme sergilediğini, özellikle de Kovid-19 pandemisinin sona ermesinden sonra hızlandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Almanya, Ekonomi, Finans, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Almanya'daki Yatırımlarda Üçüncü Sırada - Son Dakika

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