Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı Gerçekleştirildi

Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı Gerçekleştirildi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Moritanya Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'na eş başkanlık yaptı. Toplantıda, Çin ve Arap ülkeleri arasındaki ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasının hızlandırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, Beijing Deklarasyonu, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 2024-2026 icra planı ve Filistin meselesi hakkında ortak bildiri kabul edildi.

31.05.2024 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Moritanya Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk, Perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'na eş başkanlık yaptı.

Arap ülkelerinin dışişleri bakanları ve temsilcileri, toplantıda yeni döneme yönelik ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap ülkeleri topluluğu inşasının hızlandırılması konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, 1. Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nden bu yana ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap ülkeleri topluluğunun inşasında önemli ilerleme kaydedildiğini ve Çin-Arap ülkeleri ilişkilerinin tarihteki en iyi dönemine girdiğini söyledi.

Çin ve Arap ülkelerinin liderlerinin vardığı uzlaşıyı ve toplantının sonuçlarını ciddiyetle hayata geçirmek için iki tarafın dört ana göreve odaklanması gerektiğini kaydeden Wang, bu görevleri karşılıklı stratejik güveni güçlendirip birbirlerinin temel çıkarlarını kararlılıkla desteklemek, tatbiki işbirliğini derinleştirip karşılıklı faydaları bir üst seviyede teşvik etmek, uluslararası koordinasyonu güçlendirip küresel yönetişimin doğru yönde sürdürülmesi için birlikte çalışmak ve forumun inşasını güçlendirip ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap ülkeleri topluluğu için parlak olasılıkların kapısını aralamak olarak sıraladı.

Katılımcı tüm taraflar, Arap ülkeleri ve Çin'in ortak ilke ve fikirleri paylaştığını ve müşterek önerilerde bulunduğunu kaydederek, karşılıklı saygı, samimi dostluk ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin Arap ülkeleriyle Çin arasındaki ilişkilerde her zaman ana temaları oluşturduğunu vurguladı.

Katılımcılar, Arap ülkelerinin daha derin karşılıklı stratejik güven, daha yüksek kaliteli karşılıklı faydalar ve daha üst seviyelerde kapsayıcılık ve karşılıklı öğrenmeyi başarmak üzere Çin'le stratejik koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti.

Toplantıda Beijing Deklarasyonu, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 2024-2026 icra planı ve Filistin meselesi hakkında Çin-Arap ülkeleri ortak bildirisi kabul edildi. Çin, konferans sırasında katılımcı ülkeler ve Arap Birliği Genel Sekreterliği ile çok sayıda ikili ve çok taraflı işbirliği anlaşması da imzaladı.

Kaynak: Xinhua

Konferans, Moritanya, Filistin, Çin, Diplomasi, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:22 Putin’in nükleer sığınağında gizemli yangın Dağ sarayı küle döndü Putin'in nükleer sığınağında gizemli yangın! Dağ sarayı küle döndü
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
14:39 Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
13:46 Eski HDP’li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı Eski HDP'li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı
13:22 Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2’şer kez müebbet talebi Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2'şer kez müebbet talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 15:49:06. #1.11#
SON DAKİKA: Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement