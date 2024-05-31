Çin-Arap ülkeleri İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını kınadı
Çin ve Arap ülkeleri, İsrail'in Filistin halkına karşı süregelen saldırganlığını kınayan bir ortak açıklama yayınladı. Açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Çin ve Arap ülkeleri, uluslararası toplumu İsrail'in bu saldırganlığına karşı adım atmaya çağırdı. Ayrıca, Filistin halkının haklarının korunması ve barışçıl bir çözüm bulunması gerektiği vurgulandı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
31.05.2024 14:17:00. #1.11#
SON DAKİKA: Çin-Arap ülkeleri İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını kınadı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?