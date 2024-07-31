Çin, askeri kullanım potansiyeli olan İHA ve parçalarına ihracat kontrolü getiriyor - Son Dakika
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Çin, askeri kullanım potansiyeli olan İHA ve parçalarına ihracat kontrolü getiriyor

Çin hükümeti, askeri kullanım potansiyeli olan insansız hava araçları (İHA) ve bu araçların parçalarına ihracat kontrolü getirme kararı aldı. Yayımlanan listede, yüksek hassasiyetli atalet ölçüm üniteleri, Sentetik Açıklıklı Radarlar (SAR), güçlü motorlar ve uzun menzilli kablosuz iletişim cihazları gibi parçalar yer alıyor. Bu kararın, Çin'in güvenliğini güçlendireceği ve küresel tedarik zincirinin güvenliğine katkı sağlayacağı belirtiliyor.

31.07.2024 13:47
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Çin hükümeti, askeri kullanım potansiyeli olan insansız hava aracı (İHA) ve bu araçların parçalarına ihracat kontrolü getirme kararı aldı.

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, Çin Ticaret Bakanlığı, ihracat kontrolü getirilecek İHA ve İHA parçalarına dair liste yayımladı.

Yayımlanan listede, yüksek hassasiyetli atalet ölçüm üniteleri, Sentetik Açıklıklı Radarlar (SAR), 16 kilovatın üzerinde güce sahip motorlar ve 50 kilometre menzilin ötesinde çalışabilen kablosuz iletişim cihazları gibi parça ve cihazlara yer verildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, İHA'ların sivil kullanımda barışçıl olmayan amaçlara hizmet etmesine karşı çıkıldığı belirtilerek, bu yasağın hem Çin'in güvenliğini güçlendireceği hem de küresel tedarik zincirinin güvenliğine fayda sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca, ülkelerin İHA'ların yaygınlaşmasını neden göstererek Çinli şirketlere ve bireylere yaptırımlar uygulanmasına karşı çıkıldığının altı çizildi.

Kaynak: AA

İhracat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, askeri kullanım potansiyeli olan İHA ve parçalarına ihracat kontrolü getiriyor - Son Dakika

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