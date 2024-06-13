Çin, Avrupa Birliği'ni ekonomik konuları siyasallaştırmamaya çağırdı

Güncel

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Avrupa Komisyonu'nun Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik başlattığı sübvansiyon karşıtı soruşturmanın ters tepeceğini belirterek, Avrupa Birliği'ni (AB) ekonomik ve ticari konuları siyasallaştırmaktan vazgeçmeye çağırdı.

Lin, Perşembe günkü basın toplantısında, Avrupa Komisyonu'nun Çarşamba günü yaptığı ön açıklamada Çin'den yapılan elektrikli araç ithalatına 4 Temmuz'dan itibaren yüzde 38,1'e varan oranlarda geçici gümrük vergisi artışı uygulama kararını duyurmasının ardından Almanya, Macaristan ve önde gelen Avrupalı otomobil şirketlerinden gelen itirazlarla ilgili olarak söz konusu açıklamayı yaptı.

Avrupa Komisyonu'nun sübvansiyon karşıtı soruşturma hakkında açıkladığı ön bulgular konusunda Ticaret Bakanlığı sözcüsünün Çin'in ciddi tutumunu ortaya koyduğuna dikkat çeken Lin, Çin'deki endüstrinin ve iş derneklerinin de karara sert biçimde karşı çıktığını ifade etti.

Soruşturmanın, tarihi gidişata aykırı şekilde nesnel gerçekleri göz ardı eden ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını hiçe sayan tipik bir korumacı hamle olduğunu vurgulayan Lin, bunun başkalarına zarar verip sonra da ters tepmekten başka işe yaramayacağını belirtti.

Lin, "AB tarafını tüm sektörlerin nesnel ve akılcı seslerine dikkatle kulak vermeye, yanlış uygulamalarını vakit geçirmeksizin düzeltmeye, ekonomik ve ticari konuları siyasallaştırmamaya, ekonomik ve ticari anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde çözmeye ve Çin ile AB arasındaki karşılıklı güven, diyalog ve işbirliğini zedelemekten kaçınmaya davet ediyoruz" dedi.