Çin-Avrupa Birliği Ticaret Odası, AB'nin Çin'in tıbbi cihaz pazarına yönelik soruşturmasına hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika
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Çin-Avrupa Birliği Ticaret Odası, AB'nin Çin'in tıbbi cihaz pazarına yönelik soruşturmasına hayal kırıklığına uğradı

Çin-Avrupa Birliği Ticaret Odası (CCCEU), Avrupa Komisyonu'nun Çin'in tıbbi cihaz pazarına yönelik soruşturması karşısında derin hayal kırıklığına uğradığını dile getirirken, Avrupa Birliği'ni tek taraflı eylemler yerine diyalog ve istişareye öncelik vermeye çağırdı.

25.04.2024 14:36
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BRÜKSEL, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin- Avrupa Birliği (AB) Ticaret Odası (CCCEU), Avrupa Komisyonu'nun Çin'in tıbbi cihaz pazarına yönelik soruşturması karşısında derin hayal kırıklığına uğradığını dile getirirken, Avrupa Birliği'ni tek taraflı eylemler yerine diyalog ve istişareye öncelik vermeye çağırdı.

Komisyon, bünyesindeki Uluslararası Satın Alma Ölçeği (IPI) kapsamında başlatılan soruşturmanın "AB-Çin ticari ilişkilerini yeniden dengelemeyi" amaçladığını belirtti.

Ticaret Odası, AB'nin bu ölçeği kullanırken ihtiyatlı davranması gerektiği uyarısında bulunarak, bu tek taraflı aracın Avrupa'daki Çinli işletmelerin iş ortamını etkileyebileceğini vurguladı.

Soruşturmanın "kapsamlı ve nesnel gerçeklere" dayanması gerektiğinin altını çizen iş dünyası grubu, hem yerli hem de yabancı işletmelerin devlet alımlarına adil katılımını ve medikal sektöründe yabancı yatırımın aktif şekilde teşvik edilmesini amaçlayan Çin politikalarının AB tarafından yanlış anlaşılmış olabileceğine dair endişelerini dile getirdi.

Ticaret Odası ayrıca, Çin'in yabancı sermayeli işletmelerin devlet alım faaliyetlerindeki haklarını yasalar uyarınca koruyacağını açıkça belirten çeşitli hükümet belgelerine atıfta bulundu.

Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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