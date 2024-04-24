Çin-Avrupa Birliği Ticaret Odası, AB'nin Çinli şirketlere yapılan baskıları eleştirdi - Son Dakika
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Çin-Avrupa Birliği Ticaret Odası, AB'nin Çinli şirketlere yapılan baskıları eleştirdi

Çin-Avrupa Birliği Ticaret Odası, AB'nin Çinli bir şirketin Polonya ve Hollanda'daki ofislerine düzenlediği baskınlar nedeniyle 'son derece şaşkın ve rahatsız' olduklarını belirtti. Ticaret odası, baskınların gerekçesiz ve habersiz olduğunu ve bu eylemleri haklı çıkaracak sağlam kanıtların bulunmadığını vurguladı. Ayrıca, AB'nin Çinli firmalara baskı uygulamak için Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği'ni kullanma niyetini kınadı ve adil bir iş ortamı sağlanması çağrısında bulundu.

24.04.2024 12:35
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BRÜKSEL, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin- Avrupa Birliği (AB) Ticaret Odası (CCCEU), AB'nin Çinli bir şirketin Polonya ve Hollanda'daki ofislerine düzenlediği baskınlar nedeniyle "son derece şaşkın ve rahatsız" olduklarını belirtti.

Önceden bildirim yapılmaksızın Salı sabahı düzenlenen baskınlar, sektördeki olası sübvansiyonları soruşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Ticaret odası Salı günü yaptığı açıklamada, "Şirketin bilişim teknoloji ekipmanlarına ve çalışanların cep telefonlarına el koydular, ofis belgelerini incelediler ve ilgili verilere erişim talep ettiler" ifadesini kullandı.

Brüksel merkezli iş dünyası grubu, "gerekçesiz ve habersiz" baskınlardan ötürü AB'yi eleştirerek, önceden bildirim yapılmadığına ve bu eylemleri haklı çıkaracak sağlam kanıtların bulunmadığına işaret etti. Grup, "sübvansiyonlara ilişkin şüphelerin makul soruşturma yöntemleriyle takip edilebileceğini" vurguladı.

Ticaret Odası, AB'nin eylemlerinin sadece Çinli işletmelere değil, AB bünyesinde faaliyet gösteren AB kapsamı dışındaki tüm şirketlere kötü mesaj verdiğini belirtti.

İş dünyası grubu ayrıca AB'nin, Avrupa'da yasal olarak faaliyet gösteren Çinli firmalara baskı uygulamak için Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği'ni bir araç olarak kullanma niyetini kınadı.

Grup, Avrupalı yetkilileri söz konusu yönetmelik araçlarını kötüye kullanmayı bırakmaya, yabancı işletmelerin meşru hak ve menfaatlerini etkin şekilde korumaya ve "AB kapsamı dışındaki tüm işletmeler için gerçek anlamda adil ve ayrımcılıktan uzak bir iş ortamı" sağlamaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua

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