Çin-Avrupa Yük Treni Hattı Faaliyete Geçti

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ÇEKİM TARİHİ: 21 Mart 2024

Çin-Avrupa yük trenlerinden çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı birbirine bağlayan yeni bir uluslararası yük treni hattı Perşembe günü faaliyete geçti.

Hebei Uluslararası Kara Limanı Şirketi Yöneticisi Gao Xiang'a göre, kargo treni Shijiazhuang Uluslararası Kara Limanı'ndan hareket edip Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Alashankou Limanı'ndan geçip Sırbistan'a ulaşacak. Tren yaklaşık 20 gün boyunca ortalama 10.200 kilometre yol kat edecek.

Çin'in kuzeyindeki Beijing-Tianjin-Hebei bölgesini Sırbistan'a bağlayan ilk Çin-Avrupa yük treni hizmeti olan seferler, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki işbirliğine ulaştırma desteği sağlayacak.

Trende, otomobil parçaları ve mekanik ekipman da dahil olmak üzere yaklaşık 20 milyon yuan (yaklaşık 2,82 milyon ABD doları) değerinde 110 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) yük bulunuyor.

Yeni hizmetin Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi ile Sırbistan ve Orta ve Doğu Avrupa'daki diğer Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil olan ülkeler arasında ekonomik ve ticari etkileşim için yeni bir rota oluşturması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shijiazhuang'dan bildiriyor.(XHTV)