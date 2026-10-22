Çin-Avrupa yük treni sefer sayısı Moskova'ya giden trenle 140 bini aştı - Son Dakika
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Çin-Avrupa yük treni sefer sayısı Moskova'ya giden trenle 140 bini aştı

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Çin-Avrupa yük treni sefer sayısı Moskova\'ya giden trenle 140 bini aştı
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Çin-Avrupa yük trenlerinde toplam sefer sayısı, Shenyang'daki Puhe İstasyonu'ndan Moskova'ya perşembe günü kalkan trenle 140 bini geçti. 2011'den bu yana bu hatlarda taşınan yükün toplam değeri 560 milyar doları aşarken, yıllık sefer sayısı 2025'te 20.022'ye ulaştı.

SHENYANG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin-Avrupa yük treni seferlerinin toplam sayısı, ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da bulunan Puhe İstasyonu'ndan Moskova'ya gitmek üzere perşembe günü hareket eden trenle birlikte 140.000'i aştı. 2011'den bu yana bu trenlerle taşınan malların toplam değeri de 560 milyar ABD dolarını geçti.

Bu dönüm noktasına, Çin-Avrupa yük treni hizmetinin Çin Demiryolu Ekspresi ortak markası altında faaliyet göstermeye başlamasının 10. yılında ulaşılmış oldu.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun verilerine göre 2016'da 1.702 olan yıllık sefer sayısı 2025'te 20.022'ye yükselerek yıllık ortalama yüzde 30'un üzerinde artış kaydetti. Günümüzde tek bir ayda gerçekleştirilen sefer sayısı, 2016 yılının tamamındaki sefer sayısına denk gelmiş durumda.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önde gelen projesi ve simgesel markası olan ve "çelik deve kervanları" olarak da anılan Çin-Avrupa yük trenleri Avrasya'da kapsamlı bir lojistik ağı oluşturmuş durumda.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'ne göre, Çin içinde planlanmış 96 güzergahta saatte 120 kilometre hızla çalışan trenler, batı, orta ve doğu koridorları boyunca 132 kenti birbirine bağlıyor. Çin dışında ise kuzey, orta ve güney olmak üzere üç hat üzerinden faaliyet gösteren bu ağ, 26 Avrupa ülkesindeki 237 kente ve 12 Asya ülkesindeki 100'den fazla kente ulaşarak Avrasya'nın büyük bölümüne hizmet götürüyor.

Artık düzenli seferlerin yapıldığı güney hattında 2026'nın ilk dokuz ayında 746 tren işletildi. Bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 125 artışa karşılık geliyor.

Hizmet kapsamında mayıs ayında 1.965 tren ve 197.000 TEU ile aylık rekor kırıldı.

Kaynak: Xinhua
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