Çin, Avustralya Sığır Etine Yüzde 55 Gümrük Vergisi Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, Avustralya Sığır Etine Yüzde 55 Gümrük Vergisi Getirdi

Çin, Avustralya Sığır Etine Yüzde 55 Gümrük Vergisi Getirdi
20.06.2026 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Avustralya'dan ithal sığır etine yüzde 55 ek gümrük vergisi uygulamaya başladı.

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avustralya'dan ithal edilen sığır etine mevcut tarifelere ek olarak yüzde 55 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Yeni tarife cumartesi günü yürürlüğe girecek.

Çin, 1 Ocak 2026'dan bu yana ithal sığır etine yönelik koruma tedbirleri uyguluyor. Bu kapsamda ülkelere özel ithalat kotaları belirlenirken, kotayı aşan ithalata ek gümrük vergisi getiriliyor.

Düzenlemeye göre, bir ülkenin yıllık ihracat hacmi kendisine tahsis edilen kotaya ulaştıktan üç gün sonra, o ülkeden yapılan sığır eti ithalatına ilave yüzde 55 gümrük vergisi uygulanıyor.

Bakanlık, koruma tedbirleri kapsamında Avustralya'dan yapılan sığır eti ithalatının 18 Haziran itibarıyla kendisi için belirlenen kotanın yüzde 100'üne ulaştığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Genel Müdürlüğü'nün, bir ülkenin sığır eti kotası yüzde 50'ye ve yüzde 80'e ulaştığında uyarılar yayımlaması ve kota kullanımı yüzde 100'e ulaştığında uygulanacak ek gümrük vergileriyle ilgili bir duyuruda bulunması öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Avustralya, Cumartesi, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Avustralya Sığır Etine Yüzde 55 Gümrük Vergisi Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet’in elini öptü Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü
Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı
Milli takım kampında ilginç anlar Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli’ye şiir okuyup uludu Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli'ye şiir okuyup uludu
Gürültü kavgası sokağa taştı Küfürler havada uçuştu Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu

13:22
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül’e veto, Yavaş’a açık kapı
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
13:02
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
12:48
63 yaşındaki babasını öldürdü Nedeni pes dedirtecek cinsten
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
12:22
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı Hapis cezası kalkabilir
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 13:27:43. #7.13#
SON DAKİKA: Çin, Avustralya Sığır Etine Yüzde 55 Gümrük Vergisi Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.