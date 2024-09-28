Çin-BAE Medya İşbirliği Gelişiyor

Güncel

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua Beijing'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Medya Ofisi Genel Müdürü Cemal Muhammed El Kaabi ile bir araya geldi.

Fu Cuma günü gerçekleşen görüşmede, Çin-BAE ilişkilerinin iki devlet başkanının rehberliğinde çok yönlü, hızlı ve derinlemesine geliştiğini söyledi.

Fu, Xinhua'nın diğer alanların yanı sıra habercilik ve personel etkileşimi gibi konularda işbirliğini güçlendirmek ve Çin-BAE dostane alışverişleri ile Kuşak ve Yol'u ortaklaşa inşa etme çabalarını haberleştirmek için Emirates Haber Ajansı ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Fu, iki tarafın Dünya Medya Zirvesi gibi çok taraflı mekanizmalar aracılığıyla koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmesini, ayrıca Çin-BAE kapsamlı stratejik ortaklığını sağlamlaştırarak derinleştirmede ortaklaşa olumlu bir rol oynamasını umduğunu söyledi.

Aynı zamanda Emirates Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı olan Kaabi, BAE tarafının Xinhua ile işbirliğini güçlendirmeye ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak için dostluk hikayelerini birlikte anlatmayı sürdürmeye istekli olduğunu belirtti.