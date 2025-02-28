Çin-BAE Ticaret Forumu Düzenlendi

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DUBAİ, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ticaret ve Yatırım Forumu perşembe günü BAE'nin Dubai kentinde düzenlendi. 3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nın da tanıtıldığı foruma 120'den fazla iş temsilcisi katıldı ve forumda birçok ticaret ve yatırım anlaşması imzalandı.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin etkinlikte yaptığı konuşmada Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde BAE iş dünyası ile ikili ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Ticaret, enerji, altyapı, yeni enerji ve dijital ekonomi gibi kilit öneme sahip alanlarda işbirliğine dikkat çeken Ron, sanayi ve tedarik zinciri bağlarının güçlendirilmesi ve çok taraflı iş ortaklıklarının genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

BAE Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Maria Kassem ise Çin'in BAE'nin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ettiğini ve derinleşen ekonomik bağların yatırım ve endüstriyel gelişmeyi teşvik ettiğini söyledi. Kassem, ikili işbirliğini daha da genişletmeye ve Çin-BAE ilişkilerini güçlendirmeye olan inancını dile getirdi.

Etkinlik sırasında Çin Uluslararası Fuarcılık Grubu, yaklaşan 3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nın tanıtımını gerçekleştirdi.

Çin'in Dubai Başkonsolosu Ou Boqian, fuarın giderek önemli bir uluslararası kamu malı olarak kabul görüp küresel tedarik zinciri işbirliği ve ticaret gelişimi için yeni bir ölçüt oluşturduğunu belirtti.