Çin-BAE Ticaret Forumu Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin-BAE Ticaret Forumu Düzenlendi

Dubai'de düzenlenen forumda ticaret ve yatırım anlaşmaları imzalandı, işbirliği vurgulandı.

28.02.2025 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DUBAİ, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ticaret ve Yatırım Forumu perşembe günü BAE'nin Dubai kentinde düzenlendi. 3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nın da tanıtıldığı foruma 120'den fazla iş temsilcisi katıldı ve forumda birçok ticaret ve yatırım anlaşması imzalandı.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin etkinlikte yaptığı konuşmada Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde BAE iş dünyası ile ikili ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Ticaret, enerji, altyapı, yeni enerji ve dijital ekonomi gibi kilit öneme sahip alanlarda işbirliğine dikkat çeken Ron, sanayi ve tedarik zinciri bağlarının güçlendirilmesi ve çok taraflı iş ortaklıklarının genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

BAE Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Maria Kassem ise Çin'in BAE'nin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ettiğini ve derinleşen ekonomik bağların yatırım ve endüstriyel gelişmeyi teşvik ettiğini söyledi. Kassem, ikili işbirliğini daha da genişletmeye ve Çin-BAE ilişkilerini güçlendirmeye olan inancını dile getirdi.

Etkinlik sırasında Çin Uluslararası Fuarcılık Grubu, yaklaşan 3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nın tanıtımını gerçekleştirdi.

Çin'in Dubai Başkonsolosu Ou Boqian, fuarın giderek önemli bir uluslararası kamu malı olarak kabul görüp küresel tedarik zinciri işbirliği ve ticaret gelişimi için yeni bir ölçüt oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-BAE Ticaret Forumu Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:41 Rusya, Aleksandr Darçiyev’i ABD’ye büyükelçi olarak atadı Rusya, Aleksandr Darçiyev'i ABD'ye büyükelçi olarak atadı
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
13:56 Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
21:59 Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı
21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
21:37 Ticaret savaşları yeniden alev aldı Trump’tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı Ticaret savaşları yeniden alev aldı! Trump'tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
21:23 Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde
21:20 AK Partili Ensarioğlu’ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 16:56:03. #1.13#
SON DAKİKA: Çin-BAE Ticaret Forumu Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.