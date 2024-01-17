Çin, Bahar Festivali tatili sırasında hastalık salgınlarını önlemek için önlemler alacak

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin, yaklaşan Bahar Festivali tatili sırasında hastalık salgınlarının önlenmesi için daha fazla önlemi uygulamaya koyacak.

Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme İdaresi Salgın Kontrol ve Önleme Bölümü Başkanı Lei Zhenglong, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Çin'de yaklaşık 9 milyar seyahatin yapılmasının beklendiği Bahar Festivali tatili sırasında Kovid-19 enfeksiyon oranlarının belli bir düzeye kadar yeniden yükselişe geçebileceğini söyledi.

Lei, sağlık yetkililerinin sınır limanlarında izleme çalışmalarını artıracağını, ayrıca yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere savunmasız nüfusa yönelik Kovid-19 ve influenza aşısının kapsamını genişleteceğini belirtti.

Yetkili, acil koğuşlarında ve pediatri, solunum ve kritik hastalık departmanlarındaki personel sayısının artırılması için hastanelere bildirim gönderildiğini kaydetti. Lei, eczanelerden de soğuk algınlığı ve solunum yolu hastalıkları için ilaç stoklarını artırmalarının istendiğini ifade etti.