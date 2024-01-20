Çin ve ABD Finansal Çalışma Grubu Beijing\'de Buluştu

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BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin-ABD ekonomik ve ticari işler baş temsilcisi He Lifeng, başkent Beijing'de Çin-ABD finansal çalışma grubunun ABD heyetiyle bir araya geldi, 19 Ocak 2024. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)
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