Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü

GUANGZHOU, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkiler baş sorumlusu He Lifeng (sağdan beşinci), ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde ABD Hazine Bakanı Janet Yellen (soldan dördüncü)ile görüştü, 5 Nisan 2024.
He, Cuma ve Cumartesi günleri Yellen ile birkaç tur görüşme gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)
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Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artırıldığı belirtildi. 3 ay boyunca 6 bin 118 adet işletmede denetim gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan denetimler sonucunda 24 adet idari yaptırım kararı alınarak toplam 1 milyon 62 bin 251 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde ayrı adaylarla girme kararı alınan Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat gibi illerde muhalefet partilerinin aradan sıyrılarak ipi göğüslemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin" talimatını verdiği öğrenildi.
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