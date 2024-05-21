Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile Görüştü

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Cedan ile Beijing'de bir araya geldi. Görüşmede, Çin ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, küresel ekonomik yönetişim ve diğer konular ele alındı.

21.05.2024 17:40
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BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi He Lifeng (sağda), Çin'in başkenti Beijing'de Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Cedan ile bir araya geldi.

Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede iki taraf, Çin ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, küresel ekonomik yönetişim ve diğer meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu, 20 Mayıs 2024. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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