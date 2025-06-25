TİANJİN, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, 2025 Yaz Davos Forumu kapsamında Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentini ziyaret eden Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ve Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ile bir araya geldi.
Son Dakika › Güncel › Çin Başbakanı Li Qiang Davos Forumu İçin Zirve Düzenledi - Son Dakika
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