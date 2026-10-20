Çin Başbakanı Li Qiang, Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'la görüştü

Çin Başbakanı Li Qiang, Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'la görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Başbakanı Li Qiang, 19 Ekim 2026'da Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi. Görüşmenin fotoğrafı Huang Jingwen/Xinhua tarafından çekildi.
DUŞANBE, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi, 19 Ekim 2026. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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