Çin Başbakanı Li Qiang, Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'la görüştü

DUŞANBE, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi, 19 Ekim 2026. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)