Çin Başbakanı Li Qiang, güven eksikliğinin küresel ekonomik büyümeyi ve barışçıl kalkınmayı tehdit ettiğini belirtti

DAVOS, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, derinleşen güven eksikliği konusunda uyarıda bulunarak, bu durumun küresel ekonomik büyüme ve barışçıl kalkınmaya yönelik riskleri artırdığını belirtti.

Li, Salı günü Dünya Ekonomik Forumu 2024 Yıllık Toplantısı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, ikili ve çok taraflı ilişkilerde bir tarafın kasıtlı tutumu nedeniyle karşılıklı güvenin zedelendiği pek çok örneğin mevcut olduğunu kaydetti.